Политолог Караганов предложил создать над Украиной бесполётную зону

Чтобы прекратить атаки беспилотников на Россию, нужно добиться полной капитуляции Украины и демилитаризации той территории, которая у нее останется. Об этом в интервью aif.ru заявил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«Я бы даже предложил установить над этой территорией бесполетную зону. Чтобы любые аппараты, которые там будут летать, мы могли сбивать», — добавил эксперт. Он назвал БПЛА огромной угрозой миру, которую способны использовать как отдельные террористы, так и террористические государства.
Также Караганов отверг возможность простого замораживания конфликта на Украине.
«Решение, с моей точки зрения, может быть только одно, в том или ином варианте: возвращение России исконных русских территорий востока и юга Украины, полный разгром и капитуляция киевского режима, навязывание ему полной демилитаризации».
По словам эксперта, только так Москва может «сломать реванш проигрывающего историческое соревнование Запада, предотвратить скольжение к Третьей мировой войне».
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