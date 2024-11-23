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Политолог Караганов предложил создать над Украиной бесполётную зону

Эксперт назвал БПЛА огромной угрозой миру.

Источник: Аргументы и факты

Чтобы прекратить атаки беспилотников на Россию, нужно добиться полной капитуляции Украины и демилитаризации той территории, которая у нее останется. Об этом в интервью aif.ru заявил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Я бы даже предложил установить над этой территорией бесполетную зону. Чтобы любые аппараты, которые там будут летать, мы могли сбивать», — добавил эксперт. Он назвал БПЛА огромной угрозой миру, которую способны использовать как отдельные террористы, так и террористические государства.

Также Караганов отверг возможность простого замораживания конфликта на Украине.

«Решение, с моей точки зрения, может быть только одно, в том или ином варианте: возвращение России исконных русских территорий востока и юга Украины, полный разгром и капитуляция киевского режима, навязывание ему полной демилитаризации».

По словам эксперта, только так Москва может «сломать реванш проигрывающего историческое соревнование Запада, предотвратить скольжение к Третьей мировой войне».

Полностью интервью с Сергеем Карагановым читайте на aif.ru.