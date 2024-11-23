Конгрессмен сообщил о встрече Трампа с Путиным и просьбе «не обострять»

Член Палаты представителей США от партии республиканцев Майкл Маккол заявил, что ему известно о встрече избранного президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Где, когда и при каких обстоятельствах произошла предполагаемая встреча, он не уточнил.
«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: “Пожалуйста, не обостряйте ситуацию [конфликт России и Украины]”», — цитирует Маккола Newsweek. По словам конгрессмена, российский президент «не последовал совету» Трампа.
Маккол не привел иных деталей. Его заявление об общении политиков совпадает с данными The Walshington Post, которая сообщила, что после президентских выборов в США они разговаривали по телефону, Трамп посоветовал Путину не идти на эскалацию конфликта и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. В Кремле, комментируя эти сведения, заявили: «Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, то есть это просто ложная информация».
Newsweek отмечает, что слова Маккола об эскалации касаются применения Россией ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». О ее запуске Путин рассказал 21 ноября, назвав целью «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов» в городе Днепр. В Минобороны России указали, что ракета была применена в боевых условиях в ударе впервые. Власти подчеркнули, что удар стал ответом на использование ВСУ американских и британских дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow против объектов на российской территории.
Путин и Трамп встречались несколько раз во время первого срока республиканца (январь 2017 — январь 2021): например, на полях саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года, несколько месяцев спустя на саммите АТЭС во Вьетнаме, в июле 2018 года в Хельсинки, в ноябре того же года в Париже.
Во время нынешней предвыборной кампании Трамп не раз обещал приступить к урегулированию конфликта еще до вступления в должность в январе 2025 года, не приводя подробностей. После победы на выборах он заявил о намерении «очень усердно работать над Россией и Украиной». В Кремле, оценивая обещания Трампа, назвали их преувеличением, в то же время в Москве считают, что «у Вашингтона есть все инструменты» для прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что благодаря политике Трампа конфликт может завершиться быстрее.