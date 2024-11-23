Конгрессмен сообщил о встрече Трампа с Путиным и просьбе «не обострять»

Во время нынешней предвыборной кампании Трамп не раз обещал приступить к урегулированию конфликта еще до вступления в должность в январе 2025 года, не приводя подробностей. После победы на выборах он заявил о намерении «очень усердно работать над Россией и Украиной». В Кремле, оценивая обещания Трампа, назвали их преувеличением, в то же время в Москве считают, что «у Вашингтона есть все инструменты» для прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что благодаря политике Трампа конфликт может завершиться быстрее.