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Израиль нанёс новые удары по южному пригороду Бейрута

Информации о пострадавших не поступало.

Источник: Аргументы и факты

Израиль нанес новые мощные удары по южному пригороду Бейрута, сообщает источник Al Hadath.

На данный момент не поступало информации о пострадавших в результате атаки. Обострение ситуации в этом районе свидетельствует о продолжающемся напряжении в регионе.

Ранее ВВС Израиля атаковали детское отделение с инкубаторами для младенцев в области Джебалии на севере сектора Газа. Новорождённые, а также журналисты и медики получили травмы.

Также сообщалось, что BBC Израиля нанесли 3 мощных удара по южному пригороду Бейрута.