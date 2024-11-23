Израиль нанёс новые удары по южному пригороду Бейрута

Израиль нанес новые мощные удары по южному пригороду Бейрута, сообщает источник Al Hadath.
На данный момент не поступало информации о пострадавших в результате атаки. Обострение ситуации в этом районе свидетельствует о продолжающемся напряжении в регионе.
Ранее ВВС Израиля атаковали детское отделение с инкубаторами для младенцев в области Джебалии на севере сектора Газа. Новорождённые, а также журналисты и медики получили травмы.
Также сообщалось, что BBC Израиля нанесли 3 мощных удара по южному пригороду Бейрута.