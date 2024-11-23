Политолог Караганов посетовал, что за бомбежку Югославии никого не повесили

Уходящий президент США Джо Байден сознательно пошёл на обострение украинского конфликта за два месяца до прихода в Белый дом Дональда Трампа, разрешив ВСУ бить ракетами вглубь территории России. Так считает политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«Байден, конечно, подгадил Трампу и попытался продлить эту войну как можно дольше. Прекрасно понимая, что, когда она закончится проигрышем, начнётся разборка — кто и как эту войну развязал. И почему американцы потерпели третье подряд поражение — сначала в Афганистане, потом в Ираке, а теперь и на Украине», — отметил Караганов.
Эксперт предположил, что после завершения боевых действий трамписты обязательно проведут расследование, почему этот конфликт был на руку демократам.
«И правильно сделают. Я когда-то говорил, что, если бы России была более сильна и решительна в 1999 году, когда в НАТО решили изнасиловать Югославию, и настояла на своем; если бы несколько человек, которые совершили это преступление, были за это повешены — это предотвратило бы многие конфликты, унесшие миллионы жизней», — добавил политолог.
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