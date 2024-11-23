Политолог Караганов посетовал, что за бомбежку Югославии никого не повесили

«И правильно сделают. Я когда-то говорил, что, если бы России была более сильна и решительна в 1999 году, когда в НАТО решили изнасиловать Югославию, и настояла на своем; если бы несколько человек, которые совершили это преступление, были за это повешены — это предотвратило бы многие конфликты, унесшие миллионы жизней», — добавил политолог.