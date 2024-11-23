В Харькове сотрудники станции техобслуживания сидят дома из-за облав ТЦК

Владелец станции техобслуживания в Харькове заявил, что его коллеги, которые занимаются ремонтом рулевых реек, остались дома из-за «риска не доехать до работы» из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (аналога российского военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Он также отметил, что к поставщикам масел смог попасть лишь с черного входа, поскольку все было закрыто.
Соответствующие сообщения об облавах появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова, который говорил, что власти планируют повысить «эффективность мобилизационных мер».
Ранее сообщалось, что украинские сотрудники ТЦК начали проводить обходы не только на улицах, но и в ночных клубах и ресторанах. До этого подобная практика наблюдалась только в маленьких городах.
До этого стало известно, что на Украине военкомы стали ловить уклонистов у алкомаркетов. Отмечалось, что один из таких рейдов прошел в Киеве.