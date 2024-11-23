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Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, ранее просивший президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство, сообщает RT.

Источник: © РИА Новости

«Умер Скотт Беннетт — бывший офицер армии США, автор документальных фильмов RT и постоянный эксперт телеканала», — говорится в сообщении.

Информацию о смерти Беннетта подтвердила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Будучи офицером армии США, Беннетт был специалистом по информационно-психологической работе. В последние годы критиковал власти США, в том числе за помощь Украине, и подчеркивал, что Донбасс исторически принадлежит России. В 2023 году он посетил Донбасс.

В марте 2024 года Беннетт сообщил в эфире телеканала НТВ о том, что попросил предоставить ему российское гражданство.