Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России

«Умер Скотт Беннетт — бывший офицер армии США, автор документальных фильмов RT и постоянный эксперт телеканала», — говорится в сообщении.
Информацию о смерти Беннетта подтвердила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
Будучи офицером армии США, Беннетт был специалистом по информационно-психологической работе. В последние годы критиковал власти США, в том числе за помощь Украине, и подчеркивал, что Донбасс исторически принадлежит России. В 2023 году он посетил Донбасс.
В марте 2024 года Беннетт сообщил в эфире телеканала НТВ о том, что попросил предоставить ему российское гражданство.