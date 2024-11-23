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Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, поскольку это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики.

Источник: © РИА Новости

«Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки.

«Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп — ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество», — подчеркнул зампред СБ.

Медведев Дмитрий
санкции