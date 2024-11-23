Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе

«Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Он напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки.
«Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп — ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество», — подчеркнул зампред СБ.