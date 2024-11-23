Эксперт Караганов предложил покончить с Европой как с «источником всех бед»

«Они совсем потеряли страх и перед атомной войной, и перед Богом. Они в третий раз за последние 120 лет гонят мир к мировой войне. И это очень крупный вызов — покончить с Европой как с источником всех бед человечества. Не физически покончить с Европой, а устранить угрозу, которую она несёт. Оттуда исходили и мировые войны, и нацизм, и расизм, и колониализм, и множественные геноциды», — заключил политолог.