Эксперт Караганов предложил покончить с Европой как с «источником всех бед»

Западным элитам выгоден конфликт на Украине, заявил политолог Сергей Караганов.
«Прежде всего, война выгодна американцам — она позволяет им раскручивать ВПК, грабить Европу и наносить ущерб России — своему первостепенному, хотя и не главному сопернику», — сказал Караганов aif.ru.
Нужно убедить Америку, что эта игра угрожает и ей самой, уверен эксперт.
«Известно, что для США любой удар по их территории неприемлем. Там очень низкая толерантность к потерям. Кроме того, на руках у американцев 250 млн единиц огнестрельного оружия. И если по их территории будет нанесен удар, то мы можем увидеть, как озверевшая вооруженная толпа будет выносить тех, кто довел дело до края», — сказал Караганов.
Европейцев, по его словам, отрезвить будет сложнее.
«Они совсем потеряли страх и перед атомной войной, и перед Богом. Они в третий раз за последние 120 лет гонят мир к мировой войне. И это очень крупный вызов — покончить с Европой как с источником всех бед человечества. Не физически покончить с Европой, а устранить угрозу, которую она несёт. Оттуда исходили и мировые войны, и нацизм, и расизм, и колониализм, и множественные геноциды», — заключил политолог.
Полностью интервью с Сергеем Карагановым читайте на aif.ru.