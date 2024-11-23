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Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны на Украине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.

Медведев Дмитрий
НАТО