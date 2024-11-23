Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.