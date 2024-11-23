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Пушков: США передадут Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии

Передача ядерного оружия Киеву является самым прямым путем к втягиванию Запада в «ядерную катастрофу».

Источник: Аргументы и факты

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что передача США ядерного оружия Украине возможна лишь в случае полной утраты разумности со стороны американского руководства.

Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что подобное решение, по его словам, могло бы быть принято только в состоянии крайней невменяемости, напомнив выражение Владимира Высоцкого о «сумасшествии».

Пушков также подчеркнул, что передача ядерного оружия Киеву является самым прямым путем к втягиванию Запада в «ядерную катастрофу».

Ранее стало известно, что Минобороны США пересматривает свою стратегию ядерного сдерживания в ответ на растущий ядерный потенциал Китая и России, а также возможное отсутствие международных соглашений о контроле над вооружениями после февраля.