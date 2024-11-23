Конгрессмен Маккол сообщил, что Трамп якобы встречался с Путиным

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп якобы встречался с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе общения они обсуждали украинский конфликт. Об этом сообщает Atlantic Council со ссылкой на конгрессмена-республиканеца Майкла Маккола.
Он утверждает, что знает об этой встрече и отметил, что в ходе нее Трамп якобы просил Путина «пожалуйста, не нагнетать обстановку». Однако российский лидер «не последовал совету избранного президента».
Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Путин и Трамп проведут переговоры по ситуации на Украине.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что публикации о якобы прошедшем разговоре Путина и Трампа являются газетной уткой.