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Конгрессмен Маккол сообщил, что Трамп якобы встречался с Путиным

По словам конгрессмена, президент РФ и избранный глава Белого дома обсуждали ситуацию на Украине.

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп якобы встречался с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе общения они обсуждали украинский конфликт. Об этом сообщает Atlantic Council со ссылкой на конгрессмена-республиканеца Майкла Маккола.

Он утверждает, что знает об этой встрече и отметил, что в ходе нее Трамп якобы просил Путина «пожалуйста, не нагнетать обстановку». Однако российский лидер «не последовал совету избранного президента».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Путин и Трамп проведут переговоры по ситуации на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что публикации о якобы прошедшем разговоре Путина и Трампа являются газетной уткой.

Трамп Дональд
Путин Владимир