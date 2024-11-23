Трамп рассматривает на должность спецпредставителя по Украине Гренелла

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, бывшего директора национальной разведки, на пост специального представителя по урегулированию конфликта на Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к планам переходной команды.
Гренелл, занимавший должность посла США в Германии и временно исполнявший обязанности главы национальной разведки в первый срок Трампа, может сыграть важную роль в мирных инициативах, если его кандидатура будет утверждена.
Источники указывают, что Трамп рассматривает создание новой должности, посвященной исключительно украинскому конфликту. Однако решение пока окончательно не принято, и Гренелл остается одним из нескольких возможных кандидатов.
Во время своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что намерен быстро завершить конфликт на Украине, хотя конкретных мер для достижения этой цели он пока не обозначил.
Сторонники Гренелла подчеркивают его значительный дипломатический опыт и глубокое понимание европейских вопросов. Помимо работы в Германии, он также занимал пост специального представителя президента США по переговорам между Сербией и Косово, что подтверждает его компетентность в разрешении международных споров.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп проведут переговоры по ситуации на Украине.