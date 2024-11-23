Олбани
+1°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США

Бессент пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Скотта Бессента на пост министра финансов Соединенных Штатов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Бессент пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

Политик также подчеркнул, что опыт и знания Бессента позволят ему внести значительный вклад в финансовую политику страны.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, бывшего директора национальной разведки, на пост специального представителя по урегулированию конфликта на Украине. Новая должность посла США в Германии может сыграть важную роль в мирных инициативах.

Трамп Дональд