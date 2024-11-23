Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Скотта Бессента на пост министра финансов Соединенных Штатов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что Бессент пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.
Политик также подчеркнул, что опыт и знания Бессента позволят ему внести значительный вклад в финансовую политику страны.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, бывшего директора национальной разведки, на пост специального представителя по урегулированию конфликта на Украине. Новая должность посла США в Германии может сыграть важную роль в мирных инициативах.