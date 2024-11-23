WP: Трамп хочет уволить команду прокурора, обвинявшего его

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует уволить всех членов команды спецпрокурора Джека Смита, который вел дело против республиканца. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники.
По информации издания, в отставку отправят десятки карьерных юристов, сотрудников ФБР и Министерства юстиции, которые обычно защищены от такого рода политических мер.
Кроме того, Трамп намерен создать в Минюсте следственные группы для поиска доказательств фальсификации результатов выборов президента США 2020 года.
Ранее Трамп сообщал, что американский Минюст может возглавить бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди. Соответствующее заявление было опубликовано после того, как конгрессмен Мэтт Гетц взял самоотвод.
До этого стало известно, что Трамп может воспользоваться своим статусом президента США, чтобы помиловать себя и избежать уголовной ответственности.