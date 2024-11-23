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Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после неудачных попыток вывести его из строя, сообщает немецкий таблоид Bild.

Источник: © РИА Новости

По информации издания, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. Речная полиция Гамбурга заметила над британским авианосцем неизвестный дрон «размером 1,5 на 1,5 метра». Отряд бундесвера по борьбе с беспилотниками с помощью специальных глушителей попытался принудить БПЛА к вынужденной посадке, но неудачно: он сумел скрыться в районе контейнерного терминала. При этом собственником терминала якобы является китайская сторона, утверждает Bild.

Отмечается, что найти беспилотник и тех, кто им управлял, так и не удалось. Полиция придерживается мнения, что БПЛА шпионил за авианосцем.

Газета Times со ссылкой на источники ранее называла авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales «слабым звеном» военно-морского флота Британии из-за их уязвимости перед ракетами, отметив, что строительство каждого из них обошлось стране в 3,91 миллиарда долларов.