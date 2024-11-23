Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА

Отмечается, что найти беспилотник и тех, кто им управлял, так и не удалось. Полиция придерживается мнения, что БПЛА шпионил за авианосцем.



Газета Times со ссылкой на источники ранее называла авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales «слабым звеном» военно-морского флота Британии из-за их уязвимости перед ракетами, отметив, что строительство каждого из них обошлось стране в 3,91 миллиарда долларов.