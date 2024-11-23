Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 60-летием предприятия

«Строительство в 1964 году крупнейшей в мире системы магистральных трубопроводов, проходящей по территории нашей республики и соединившей СССР с социалистическими странами Восточной Европы, стало знаковым событием. Многие технологии транспортировки и хранения нефти тогда были применены впервые в истории», — говорится в поздравлении.
За шесть десятилетий работы через систему компании «Гомельтранснефть Дружба» прокачано более 4 млрд т черного золота. И сейчас предприятие является важным звеном в поставке сырья на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
«Отрадно, что вы уверенно развиваетесь: обновляете километры трубопроводов, строите новые станции, расширяете резервуарный парк, — отметил Александр Лукашенко. — Нефтехимический комплекс успешно справляется со своими задачами, укрепляя промышленный потенциал Беларуси благодаря в том числе и вашей работе. Убежден, так будет и впредь».
Глава государства пожелал работникам предприятия, а также их родным и близким здоровья, счастья, мира и благополучия.