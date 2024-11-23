Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 60-летием предприятия

«Строительство в 1964 году крупнейшей в мире системы магистральных трубопроводов, проходящей по территории нашей республики и соединившей СССР с социалистическими странами Восточной Европы, стало знаковым событием. Многие технологии транспортировки и хранения нефти тогда были применены впервые в истории», — говорится в поздравлении.