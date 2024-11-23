Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения

«В Беларуси тебя знают как настоящего патриота Венесуэлы, который проводит взвешенную политику, направленную на дальнейшее развитие государства и рост благополучия его народа, — говорится в поздравлении. — Результаты успешно проведенных 28 июля 2024 года президентских выборов продемонстрировали всему миру значительный авторитет твоей личности среди венесуэльцев».
Президент выразил уверенность в том, что под руководством Николаса Мадуро страна будет активно двигаться вперед по пути последовательного экономического и социального прогресса.
Исключительно дружественный характер двусторонних отношений и взаимное желание углублять сотрудничество между Минском и Каракасом подтвердила и недавняя встреча лидеров двух стран на площадке БРИКС в Казани. «Рассчитываю, что все намеченные нами планы на ближайшую перспективу будут выполнены», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.