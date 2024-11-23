Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения

Исключительно дружественный характер двусторонних отношений и взаимное желание углублять сотрудничество между Минском и Каракасом подтвердила и недавняя встреча лидеров двух стран на площадке БРИКС в Казани. «Рассчитываю, что все намеченные нами планы на ближайшую перспективу будут выполнены», — подчеркнул белорусский лидер.