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Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«В Беларуси тебя знают как настоящего патриота Венесуэлы, который проводит взвешенную политику, направленную на дальнейшее развитие государства и рост благополучия его народа, — говорится в поздравлении. — Результаты успешно проведенных 28 июля 2024 года президентских выборов продемонстрировали всему миру значительный авторитет твоей личности среди венесуэльцев».

Президент выразил уверенность в том, что под руководством Николаса Мадуро страна будет активно двигаться вперед по пути последовательного экономического и социального прогресса.

Исключительно дружественный характер двусторонних отношений и взаимное желание углублять сотрудничество между Минском и Каракасом подтвердила и недавняя встреча лидеров двух стран на площадке БРИКС в Казани. «Рассчитываю, что все намеченные нами планы на ближайшую перспективу будут выполнены», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Лукашенко Александр