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В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации

Песков заявил, что речи о проведении в России мобилизации не ведется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — сказал он.

Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

Ранее в Кремле подчеркивали, что потребности в мобилизации в России нет, в Вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.