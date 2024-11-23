МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведется», — сказал он.
Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Ранее в Кремле подчеркивали, что потребности в мобилизации в России нет, в Вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.