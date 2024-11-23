В США раскрыли, сюрприз который готовится Трампу по Украине

«Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над конгрессом», — говорится в публикации.
По данным издания, если закон примут, Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Украины.
Некоторые законодатели работают над тем, чтобы преобразовать положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, сообщил изданию представитель нижней палаты конгресса.
Издание отмечает, что на данный момент среди американских законодателей нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, при этом у них остается всего три рабочих недели в декабре до того, как Трамп вступит в должность президента.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.