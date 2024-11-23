Устав Екатеринбурга пополнился двумя новыми пунктами

Директор правового департамента мэрии Татьяна Ширяева пояснила участникам, что обсуждаемый проект ориентирован на приведение Устава в соответствие с федеральным законодательством, а точнее — с Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также с изменениями, внесенными в ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».