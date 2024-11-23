Устав Екатеринбурга пополнился двумя новыми пунктами

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Участниками слушаний стали 202 жителя Екатеринбурга.
Директор правового департамента мэрии Татьяна Ширяева пояснила участникам, что обсуждаемый проект ориентирован на приведение Устава в соответствие с федеральным законодательством, а точнее — с Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также с изменениями, внесенными в ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В документе предполагается два нововведения. Во-первых, в перечень вопросов местного значения будет добавлено осуществление учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане в похозяйственных книгах.
Во-вторых, в число полномочий главы Екатеринбурга планируется внести участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Свердловской области.
По итогам прошедшего голосования 199 участников слушаний одобрили принятие поправок, двое воздержались, один не голосовал. Отметим, что текст Устава Екатеринбурга доступен для ознакомления на официальном портале Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, на Вторчермете планируют построить новую магистраль, которая соединит улицы Амундсена и Патриса Лумумбы. Проект вынесли на общественные слушания. Улицы Дорожную и Братскую объединят, проложив новый участок в сторону Патриса Лумумбы.
Таким образом, Дорожная станет магистральной улицей районного значения, по ней организуют движение автобусов и установят остановочные комплексы. Проект планируют реализовать к 2045 году.