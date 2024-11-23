Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра

Большая часть имущества премьера приходится на недвижимость в его родной префектуре Тоттори. Глава японского правительства имеет также депозит в банке в размере 5 млн иен (около $32,3 тыс. по текущему курсу) и пакет акций, в частности, ведущей в стране корпорации тяжелого и военного машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, крупнейшей электроэнергетической компании Tokyo Electric Power.