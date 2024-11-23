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Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра

Сигэру Исиба, по данным кабмина, обладает состоянием в размере около $218,2 тыс.

Источник: Reuters

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обладает личным состоянием в размере почти 33,8 млн иен (около $218,2 тыс. по текущему курсу). По этому показателю он находится на 12-м месте в своем правительстве, свидетельствуют данные, официально опубликованные кабинетом министров.

Большая часть имущества премьера приходится на недвижимость в его родной префектуре Тоттори. Глава японского правительства имеет также депозит в банке в размере 5 млн иен (около $32,3 тыс. по текущему курсу) и пакет акций, в частности, ведущей в стране корпорации тяжелого и военного машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, крупнейшей электроэнергетической компании Tokyo Electric Power.

Фумио Кисида, предшественник Исибы на посту премьер-министра Японии, обладает более внушительным состоянием в виде недвижимости и вкладов в банках на общую сумму почти 186 млн иен (более $1,2 млн).