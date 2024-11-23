Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил рабочих «Уралвагонзавода» за доблестный труд во время рабочего визита в Нижний Тагил. Чиновник отметил, что за последние два года количество поставляемых и ремонтируемых танков выросло в 8 раз.
— Хочу вас искренне поблагодарить за то, что предприятие работает как часы. Вы много работаете, по 12 часов. Некоторые участки круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин. Помогаете Вооруженным силам справляться на фронте, — сказал зампредседателя Совбеза РФ.
В концерне отметили, что в сборочном цехе «УВЗ» Дмитрий Медведев увидел, как работает главный танковый конвейер страны и как ведутся работы по сборке и непрерывному совершенствованию танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
В ходе визита глава концерна рассказал заместителю председателя Совета безопасности о производстве перспективных изделий.