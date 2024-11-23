Дмитрий Медведев поблагодарил рабочих «Уралвагонзавода» за доблестный труд

— Хочу вас искренне поблагодарить за то, что предприятие работает как часы. Вы много работаете, по 12 часов. Некоторые участки круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин. Помогаете Вооруженным силам справляться на фронте, — сказал зампредседателя Совбеза РФ.