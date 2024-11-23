Российские власти не планируют проводить мобилизацию. Военная операция, день 1004-й

8:21 Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине, а также на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом по итогам переговоров.

8:12 Граждане России «очень активно» подписывают контракты с Минобороны, таких людей «очень много» — сотни ежедневно, заявил «РИА Новости» представитель российского президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется. Какой-либо потребности, потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», — сказал он.

8:05 Вооруженные силы Украины перебросили в Часов Яр резервные силы из числа элитных подразделений для удержания обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1004-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.