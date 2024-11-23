Запад подозревает Приморье в незаконных поставках нефти

Таким образом, считают британцы, КНДР получила из России в этом году более 1 миллиона баррелей нефти. А по санкциям ООН Северная Корея может импортировать не более 500 000 баррелей нефтепродуктов в год. Впрочем, обвинения недругов малодоказательны — на руках у них лишь снимки со спутника, а сколько именно нефти заливалось в танкеры, и нефти ли, и заливалось ли вообще, им доподлинно неизвестно.