Президент Казахстана пригласил патриарха Кирилла на VIII съезд религиозных лидеров

Предложение передал глава сената (верхняя палата парламента Казахстана) Маулен Ашимбаев, находящийся с визитом в Москве. Спикер сената был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом, где вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.