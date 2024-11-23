Президент Казахстана пригласил патриарха Кирилла на VIII съезд религиозных лидеров

Предложение передал глава сената (верхняя палата парламента Казахстана) Маулен Ашимбаев, находящийся с визитом в Москве. Спикер сената был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом, где вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.
«Маулен Ашимбаев выразил признательность за всемерную поддержку Русской Православной Церковью казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий, содействие укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне. Маулен Ашимбаев отметил вклад православной общины Казахстана в укрепление единства казахстанского народа».
В беседе Маулен Ашимбаев подчеркнул, что подготовка к VIII Съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров.
«В сложившихся условиях все большую актуальность приобретают совместные действия религиозных, политических и общественных лидеров… Съезд будет посвящен обсуждению вопросов объединения усилий религиозных лидеров для решения фундаментальных проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество. Полагаю, что предстоящий межрелигиозный форум запомнится конструктивными и содержательными дискуссиями, артикулированием новых идей. Его итоги станут вкладом в процесс сближения мировых культур и религий».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тепло поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава РПЦ отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.
Съезд мировых и традиционных религий проводится в столице Казахстана по инициативе первого президента республики Нурсултана Назарбаева с 2003 года. VIII съезд религиозных лидеров пройдет в сентябре 2025 года.