Министр просвещения РФ поддержал инициативу депутата из Новосибирска

Новосибирский депутат считает, что распределение бюджетных мест в учебных заведениях должно быть основано на учете территориальных и рыночных потребностей. Он предлагает выделять бюджетные места для направлений, востребованных местными работодателями. При этом выпускники, которые отучились на бюджете, должны будут отработать определенный срок в регионе.