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Министр просвещения РФ поддержал инициативу депутата из Новосибирска

Министр отметил, что идея требует тщательной доработки.

Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко предложил инициативу, направленную на решение проблемы нехватки специалистов в сельской местности. Он считает, что возврат системы распределения выпускников может помочь обеспечить потребности регионов в кадрах.

Новосибирский депутат считает, что распределение бюджетных мест в учебных заведениях должно быть основано на учете территориальных и рыночных потребностей. Он предлагает выделять бюджетные места для направлений, востребованных местными работодателями. При этом выпускники, которые отучились на бюджете, должны будут отработать определенный срок в регионе.

«По данным министерства сельского хозяйства НСО только в региональном АПК в 2024 году не хватает ветеринаров, зооинженеров, экономистов, главных специалистов, агроинженеров и агрономов», — сообщил Аксененко на заседании фракции.

На заседании министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поддержал эту инициативу. Он рассказал, что в настоящее время в системе целевого обучения в средних профессиональных учебных заведениях происходят значительные изменения. Увеличивается количество заключаемых целевых договоров, а также растет число студентов, которые подписывают такие договоры на втором и третьем курсах обучения.

Министр также отметил, что данная идея требует тщательной проработки на законодательном уровне.