Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений

Так, охота или рыбалка с применением электрического тока, взрывчатых и химических веществ и биологических препаратов будет наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин или ограничением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права либо лишением свободы от 3 до 7 лет. В качестве дополнительного наказания при отягчающих обстоятельствах также вводится наказание в виде лишения определенных прав.