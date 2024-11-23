Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений

Закон вносит изменения и дополнения в правовые документы, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.
Так, охота или рыбалка с применением электрического тока, взрывчатых и химических веществ и биологических препаратов будет наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин или ограничением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права либо лишением свободы от 3 до 7 лет. В качестве дополнительного наказания при отягчающих обстоятельствах также вводится наказание в виде лишения определенных прав.
Двукратно увеличивается размер штрафов, предусмотренных Кодексом об административной ответственности за нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления иных видов использования животного мира.
За умышленное повреждение, потраву или уничтожение деревьев, кустарников или других растений в нарушение установленных требований с применением химических, биологических средств при строительстве, реконструкции зданий, сооружений или иных объектов на своей территории влечет наложение штрафа на граждан от 35 до 50, а на должностных лиц — от 60 до 75 базовых расчетных величин (БРВ).
Вместе с тем, ответственность усиливается за воспрепятствование законной деятельности государственного инспектора органов по экологии, а также неисполнение его поручений, что влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц — от 20 до 30 БРВ.