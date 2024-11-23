Юрий Слюсарь обещал разобраться с нюансами проекта скоростного трамвая в Ростове

Ход реализации проекта скоростного трамвая в Ростове-на-Дону пообещал проконтролировать врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом глава региона сообщил на Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве.
— Есть нюансы, будем разбираться, будем смотреть. Я бы хотел подробнее ознакомиться с проектом, с теми маршрутами, которые предлагается реализовать, что конкретно это городу даст, намерен разобраться со всеми этими вопросами, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Напомним, тема скоростных трамваев оказалась одной из популярных в телеграм-канале главы региона, где он призвал жителей Ростовской области поделиться волнующими их вопросами.
Добавим, что проект скоростного трамвая в Ростове-на-Дону начали реализовывать в 2023 году. Учитывая реальный график его исполнения подрядчиком, правительство региона обратилось в министерство транспорта России с просьбой пересмотреть сроки и объемы финансирования проекта.