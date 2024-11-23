Жители Курской области России вернулись домой из Украины через Беларусь

46 жителей Курской области, которые вернулись домой из Украины, 22 ноября пересекли границу через белорусский пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По словам Татьяны Москальковой, возвращение стало возможным в результате переговоров между Россией и Украиной. Эти 46 жителей Курской области были вывезены украинскими вооруженными формированиями в августе 2024 года, после нападения Украины на приграничную область России.
В кадрах, опубликованных Татьяной Москальковой, видно, что людей на автобусах довезли до пропускного пункта на границе Украины и Беларуси. Здесь их встретили, пересадили в другой автобус. Для людей приготовили заранее воду и продуктовые наборы, для детей — отдельное питание. Группу россиян из Украины встречали не только сотрудники офиса уполномоченного по правам человека в РФ, Красного Креста, но и медики «скорой», которые забрали одну из вернувшихся женщин.
46 россиян получили подарки от Беларуси. В организации процесса возвращения приняли участие также спецслужбы и госорганы Беларуси, уточнил kp.ru.
Среди тех, кто вернулся домой, 12 детей, включая одного новорожденного, а также инвалид-колясочник,
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине (здесь подробнее), а также сказал о главном страхе своего президентства (подробности здесь).