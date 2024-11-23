Жители Курской области России вернулись домой из Украины через Беларусь

В кадрах, опубликованных Татьяной Москальковой, видно, что людей на автобусах довезли до пропускного пункта на границе Украины и Беларуси. Здесь их встретили, пересадили в другой автобус. Для людей приготовили заранее воду и продуктовые наборы, для детей — отдельное питание. Группу россиян из Украины встречали не только сотрудники офиса уполномоченного по правам человека в РФ, Красного Креста, но и медики «скорой», которые забрали одну из вернувшихся женщин.