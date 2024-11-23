Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киев не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время, думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев», — сказала она.
При этом бывший канцлер добавила, что не знает, когда это произойдет.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
На прошлой неделе, в телефонном разговоре с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем, российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.