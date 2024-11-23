Президент России присвоил почетные звания 6 волгоградцам

Глава государства отметил заслуги в сфере соцзащиты населения и многолетнюю добросовестную работу специалиста по социальной работе Елены Шведовой из Фролово, соцработника Татьяны Анненковой из Красноармейского реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Награды также получат инструктор-методист Евгения Привалова из реабилитационного центра «Надежда», эксперт по социальной работе Ирина Воробьева из Палласовского района и медсестра Александра Лебедева.
Плотнику из Волгограда Игорю Чихиреву присвоили звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».