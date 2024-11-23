В Узбекистане планируют открыть представительство Приморья

Представительство Приморья может появиться в Узбекистане, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Данные планы были озвучены в ходе делового визита главы региона Олега Кожемяко в Ташкент.
На встрече с руководителем комитета по туризму министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Умидом Шадиевевым губернатор Приморья обсудил перспективы сотрудничества в сферах туризма, образования и спорта. Одним из предложений стало открытие представительства Приморского края в Узбекистане.
Приветствуя приморскую делегацию, руководитель комитета по туризму Узбекистана подчеркнул, что в последние годы отмечается значительный рост турпотока из России: например, за девять месяцев 2024 года Узбекистан посетили 610 тысяч россиян. По словам Умида Шадиева, к концу года эта цифра должна приблизиться к миллиону.
«Мы рады таким результатам, но считаем, что у нас есть огромный неиспользованный туристический потенциал, поэтому мы хотим его развить. Уважаемый Олег Николаевич, мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку в этом направлении, и я надеюсь, что наши контакты будут иметь регулярный характер. Со своей стороны мы готовы сделать все, чтобы пребывание приморских туристов в Узбекистане было комфортным», — сказал Умид Шадиев.
Губернатор Приморья отметил, что рабочий визит российской делегации в Узбекистан важен для дальнейшего развития гуманитарных связей между территориями.
«Для жителей Приморья важно это туристическое направление, чтобы у них была возможность побывать в Узбекистане, попробовать национальную кухню, увидеть ваши традиции и быт. Я думаю, что нашим детям тоже было бы очень полезно побывать в ваших летних лагерях: так они больше узнают о культуре и истории Узбекистана, познакомятся с вашими ребятами», — подчеркнул Олег Кожемяко.
На встрече было озвучено, что в вузах Приморья учатся порядка 800 студентов из Узбекистана, а также существуют регулярные авиарейсы из Владивостока в Ташкент: самолет отправляется дважды в неделю, благодаря чему не только приморцы могут отправиться в Узбекистан, но и граждане со всего Дальнего Востока имеют возможность познакомиться с культурой этой страны. И, конечно, жители Узбекистана могут побывать в Приморье, чтобы отдохнуть здесь или отправиться быстро и удобно в Китай.