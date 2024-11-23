В Узбекистане планируют открыть представительство Приморья

На встрече было озвучено, что в вузах Приморья учатся порядка 800 студентов из Узбекистана, а также существуют регулярные авиарейсы из Владивостока в Ташкент: самолет отправляется дважды в неделю, благодаря чему не только приморцы могут отправиться в Узбекистан, но и граждане со всего Дальнего Востока имеют возможность познакомиться с культурой этой страны. И, конечно, жители Узбекистана могут побывать в Приморье, чтобы отдохнуть здесь или отправиться быстро и удобно в Китай.