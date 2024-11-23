Более 170 мероприятий пройдет в России к 80-летию Победы

По ее словам, продолжатся такие традиционные акции, как «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
«Восьмидесятилетие, без сомнения, станет важнейшим событием предстоящего года. План основных мероприятий празднования включает в себя более 170 событий и продолжает дополняться. Мы работаем совместно с Российским организационным комитетом “Победа”, Организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, со всеми нашими 89 регионами… Наша общая задача — достойно отметить этот юбилей, отдав дань памяти подвигу нашего народа».
По словам российского министра, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку «Великая Отечественная война: документы и артефакты». Российское военно-историческое общество совместно с Союзным государством реализует проект по созданию скульптурной композиции «Монумент Воину-победителю» для мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги».
«В этом году мы также сможем увидеть первые события проекта “Победа одна на всех”. Он посвящен вкладу народов советских республик в Великую Победу. 80-летие станет лейтмотивом международного культурного сотрудничества в 2025 году, который объявлен Советом глав государств СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — уточнила Ольга Любимова.
Основной площадкой культурно-просветительских мероприятий празднования в 2025 году станет Музей Победы. «Здесь откроется новая масштабная экспозиция “Путь к Победе”, посвященная ратному подвигу солдат Красной армии. Уникальность проекта состоит в том, что, наряду с подвигами военачальников и героев, он покажет и судьбы простых бойцов, раскроет природу массового героизма, а также вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Великую Победу», — рассказала министр.
Также будут представлены крупный выставочный проект «80 лет под знаком Победы», спецпроект «Вернисаж Победы» с работами известных живописцев, а также молодых художников и скульпторов, которые отберут по итогам конкурса на тему «Взгляд на Великую Победу сквозь призму искусства». Государственный центральный музей кино представит цикл общедоступных лекций о работе фронтовых кинооператоров и творческих объединений в военные годы.
В России также подготовят специальный проект «Легенды советского кино» с серией выставок афиш и плакатов советских кинолент из собрания Госфильмофонда и Музея кино, каждая из которых будет сопровождаться ежемесячными бесплатными показами в кинотеатре «Поклонка».
В юбилейный год будут проведены Международный историко-культурный форум «Победа в единстве», который продлится три дня и соберет не менее 500 участников, в том числе из-за рубежа, а также пятый Международный фестиваль правильного кино.
«Подобного рода программы состоятся и в других регионах страны, которые также станут центрами всероссийского празднования Победы: в музеях-заповедниках “Сталинградская битва” в Волгограде и “Прохоровское поле” в Белгородской области, Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке, мемориальном комплексе “Малахов курган” в Севастополе, Музее мирового океана в Калининграде», — добавила Любимова.
Активную подготовку к юбилею ведут и федеральные театры. Национальный драматический театр в Санкт-Петербурге представит видеофильм о военных годах Александринки, выставку фотографий и документов, издание архивного альбома. Большой театр России готовит выставку «Война и музыка» и планирует масштабные гастроли в Самаре — бывшем Куйбышеве, где театр работал в годы эвакуации. Малый театр России организует выставку архивных материалов «Фронтовой филиал Малого» в Когалыме, а также тематическую экскурсию «Малый театр — фронту». Новосибирский театр оперы и балета проведет мероприятия, рассказывающие о сохранении культурных ценностей СССР в эвакуации, подчеркнула Любимова.
Министр также рассказала, что на площадке кинотеатра «Иллюзион» в юбилейный год пройдут тематические проекты Госфильмофонда России: праздничный концерт, показы фронтовой кинохроники и документальных фильмов о ветеранах, тематическая кинопрограмма игровых фильмов разных лет и многое другое. На все эти мероприятия в качестве почетных гостей будут приглашены ветераны и члены их семей, уточнила она.