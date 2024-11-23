В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», — сказал в интервью Песков, отвечая на вопрос, планируется ли повышение зарплат и введение надбавок для жителей новых регионов.