В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов России, где идут военные действия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», — сказал в интервью Песков, отвечая на вопрос, планируется ли повышение зарплат и введение надбавок для жителей новых регионов.
Он отметил, что это постоянный процесс, и напомнил о существующей системе надбавок для отдельных категорий, в том числе служащих и работников силовых ведомств.