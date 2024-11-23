На «Прямую линию» главы Кубани поступило свыше 1,7 тысяч обращений

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило свыше 1,7 тысяч обращений, сообщает пресс-служба администрации региона.
Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона 4 декабря в 12:00.
Большинство сообщений приходит через чат-бот в мессенджере Telegram. Таким образом уже получено 893 сообщения. По многоканальному телефону приняли 622 обращения. Еще 186 вопросов поступило через портал Госуслуги.
Жителей больше всего волнуют темы ЖКХ (35%), транспорта (25%), соцобеспечения (11%), строительства (9%), здравоохранения (5%), экологии (3%) и образования (2%). Больше всего пишут из Анапы, Динского и Туапсинского районов, Краснодара и Геленджика.
Напомним, вопросы главе региона можно задать по телефону Центра обработки сообщений администрации края: 8 (861−26)8−60−44. Также это можно сделать через Telegram в чат-боте Вопрос Кондратьеву. Кроме того, обратиться к губернатору можно с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги».