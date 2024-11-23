На «Прямую линию» главы Кубани поступило свыше 1,7 тысяч обращений

Напомним, вопросы главе региона можно задать по телефону Центра обработки сообщений администрации края: 8 (861−26)8−60−44. Также это можно сделать через Telegram в чат-боте Вопрос Кондратьеву. Кроме того, обратиться к губернатору можно с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги».