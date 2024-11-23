Лукашенко поздравил с днем рождения настоящего патриота Венесуэлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября направил поздравление с днем рождения президента Венесуэлы Николасу Мадуро, которому исполнилось 62 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«В Беларуси тебя знают как настоящего патриота Венесуэлы, который проводит взвешенную политику», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко вспомнил и президентские выборы в Венесуэле летом 2024 года, которые, по его мнению, продемонстрировали миру значительный авторитет личности Мадуро среди венесуэльцев.
Последний раз Лукашенко и Мадуро встречались на саммите БРИКС в Казани, где наметили планы на ближайшую перспективу. Эта встреча, считает белорусский лидер, подтвердила «исключительно дружественный характер двусторонних отношений и взаимное желание углублять сотрудничество между Минском и Каракасом».
Александр Лукашенко высказал уверенность, что под руководством Николаса Мадуро, которому он пожелал здоровья и неисчерпаемой энергии, Венесуэла будет двигаться вперед по пути последовательного экономического и социального прогресса.
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