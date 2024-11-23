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Лукашенко поздравил с днем рождения настоящего патриота Венесуэлы

Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения и сказал об исключительно дружественном характере отношений Минска и Каракаса.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября направил поздравление с днем рождения президента Венесуэлы Николасу Мадуро, которому исполнилось 62 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«В Беларуси тебя знают как настоящего патриота Венесуэлы, который проводит взвешенную политику», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко вспомнил и президентские выборы в Венесуэле летом 2024 года, которые, по его мнению, продемонстрировали миру значительный авторитет личности Мадуро среди венесуэльцев.

Последний раз Лукашенко и Мадуро встречались на саммите БРИКС в Казани, где наметили планы на ближайшую перспективу. Эта встреча, считает белорусский лидер, подтвердила «исключительно дружественный характер двусторонних отношений и взаимное желание углублять сотрудничество между Минском и Каракасом».

Александр Лукашенко высказал уверенность, что под руководством Николаса Мадуро, которому он пожелал здоровья и неисчерпаемой энергии, Венесуэла будет двигаться вперед по пути последовательного экономического и социального прогресса.

Мы писали, что Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту и принял в гражданство 257 человек (здесь подробнее) и сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине (подробнее здесь).

А еще Глава МИД России сказал, как Москва и Минск будут добиваться справедливости (подробности здесь).