Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал поблагодарить мам

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня матери призвал поблагодарить мам, «поскольку у нас часто не хватает времени и внимания» для них. Праздник в этом году отмечается 24 ноября.
Глава республики поручил органам государственной власти и местного самоуправления особое внимание уделить матерям бойцов спецоперации, многодетных семей, а также детям-сиротам.
Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана подчеркнул, что мама является святым человеком для каждого из нас, хранит домашний очаг и традиционные ценности.