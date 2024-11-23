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Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал поблагодарить мам

Особое внимание поручено уделить матерям бойцов СВО.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня матери призвал поблагодарить мам, «поскольку у нас часто не хватает времени и внимания» для них. Праздник в этом году отмечается 24 ноября.

Глава республики поручил органам государственной власти и местного самоуправления особое внимание уделить матерям бойцов спецоперации, многодетных семей, а также детям-сиротам.

Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана подчеркнул, что мама является святым человеком для каждого из нас, хранит домашний очаг и традиционные ценности.

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