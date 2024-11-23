Присягу в Брестской крепости приняли более 750 военнослужащих нового пополнения

Новое пополнение прибыло в воинские части Брестского гарнизона: 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, 111-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду, 115-й зенитный ракетный полк и 48-й батальон радиоэлектронной борьбы.

Владислав Бондаренко из городского поселка Зельва Гродненской области признался, что еще в детстве мечтал прыгнуть с парашютом. Вскоре его мечта сбудется благодаря службе в силах специальных операций. «Вообще, в начале было тяжеловато, но с каждым днем становится все легче, привыкаю к распорядку. Коллектив замечательный, все друг другу помогают. Если у кого-то чего-то нет, всегда найдется тот, кто поделится. Хорошие сержанты, командование вообще отличное. Сегодня очень волнительно, конечно. Я всегда хотел служить в рядах Вооруженных Сил, принять присягу, потому что это почетно», — рассказал новобранец 38-й бригады. За тем, как он принимает присягу, наблюдали мама, тетя и дедушка.

Артем Артемчук вырос в Светлогорске. Он тоже влился в ряды брестских десантников. «Горжусь, что попал в силы специальных операций, а на это я даже не рассчитывал. Служба интересная, хочется и дальше узнавать все. Вначале было сложно, адаптация проходила постепенно. К нагрузкам привыкаешь, каждый подъем дается проще. Думаю, служба в армии будет полезной во многом. Я горд быть защитником Отечества и своего народа», — подчеркнул военнослужащий.

К слову, в рядах новобранцев есть и одна девушка. Рядовая Екатерина Кондратьева служит в 48-м батальоне радиоэлектронной борьбы. «Мои родители — военные. Они с детства показывали для меня отличный пример, как защищать свою Родину. Получила высшее образование и уже в осознанном возрасте поняла, что хочу отдать долг Родине и защищать ее. Сегодня — ответственный и волнительный день. Приятно, что очень много людей пришли. Рада, что рядом со мной вся моя семья, приехали мама, папа, брат и сестра», — рассказала девушка.

Со словами напутствия к военнослужащим обратились их командиры, представители местных органов власти, ветераны. Присяга стала волнительным моментом не только для новобранцев, но и для их родных и близких. В Брестской крепости сегодня было довольно многолюдно. Поддержать молодых людей приехали жители разных регионов Беларуси.

Ирина Пукита живет в Кобрине. Женщина не скрывает, что очень переживает. Волнуется за единственного сына Максима, который начинает самостоятельную жизнь. «Он этого хотел, он этого добился. Горжусь своим сыном, что он становится защитником Республики Беларусь. Мы общаемся с ним каждый день. Говорит, что ему нравится, что все хорошо», — поделилась женщина.