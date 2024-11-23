В Британии подсчитали, за сколько «Орешник» долетит до Европы

Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что российские войска в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытали одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.