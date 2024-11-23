В Британии подсчитали, за сколько «Орешник» долетит до Европы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская газета Daily Mail подсчитала, что российской баллистической ракете «Орешник» понадобится меньше 20 минут, чтобы достичь любого европейского города.
«Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина Экспериментальная гиперзвуковая ракета может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут», — говорится в статье.
Если «Орешник» запустят с ракетного полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, то он долетит до Берлина за 11−12 минут, до Рима — за 13−14, до Брюсселя — за 14−15, до Парижа — за 15−16, а до Лондона — за 16−17.
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что российские войска в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытали одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.