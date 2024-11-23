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Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Около 30 польских фермеров, митингующих в районе пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, заблокировали движение фур.

Источник: © Государственная пограничная служба Украины

Об этом сообщает пресс-служба Львовского отделения таможни в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Около 30 митингующих движутся по пешеходному переходу в обе стороны и таким образом блокируют движение грузовиков», — говорится в сообщении.

Протестующие позволяют въехать на Украину одному грузовику в час, а выезд с украинской территории грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью, отметили в ведомстве.

Там добавили, что, по информации польских таможенников, блокирование движения транспорта продлится до конца 2024 года.

Польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной 9 февраля, на их фоне на КПП скопились очереди из нескольких тысяч грузовиков. Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду, подчеркнув, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.

Летом протестующие польские фермеры уже блокировали пункт пропуска на границе с Украиной «Медыка — Шегини». Тогда на выезд из Польши они выпускали пять фур за час.