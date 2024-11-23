Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной 9 февраля, на их фоне на КПП скопились очереди из нескольких тысяч грузовиков. Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду, подчеркнув, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.