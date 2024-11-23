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В Волгограде определились с местом строительства моста на Сарпинский

Обсуждая варианты его размещения, мер и губернатор пришли к выводу — выход с моста должен быть и на II Продольную, и далее — на обход Волгограда.

Источник: администрация Волгоградской области

Глава региона Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко отправились субботним утром в рабочую поездку в Советский район областного центра. Губернатор и градоначальник обсуждали аспекты совершенствования транспортной схемы города-миллионника и определялись с местом строительства моста на остров Сарпинский.

Советский район — географический центр Волгограда. Присоединение его к трамвайной сети позволит ускорить передвижение жителей мегаполиса с юга города. С этой целью здесь планируется создание транспортно-пересадочного узла.

Обсуждая варианты размещения нового моста, участники поездки пришли к выводу, что он должен быть четырехполосным, а также возведен так, чтобы выход с него были и на Вторую Продольную магистраль и далее — на обход Волгограда.

Губернатор подтвердил — с местом строительства практически определились. Точное его расположение пока не называется.

В Ворошиловском районе глава региона оценил результат реконструкции улицы ркутской — здесь расширена автодорога, организовано круговое движение. В стадии строительства — подъездная дорога к Волге и строящемуся зданию строящегося арбитражного суда.