Экс-президента ЮАР Зуму окончательно изгнали из АНК

В мае 2009 года Зума был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года его переизбрали на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением очередных обвинений в коррупции. Его на посту главы государства и лидера АНК сменил Сирил Рамапоса.