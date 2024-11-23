Экс-президента ЮАР Зуму окончательно изгнали из АНК

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума окончательно исключен из рядов некогда возглавляемой им проправительственной партии Африканский национальный конгресс (АНК). Об этом сообщила официальный представитель АНК Махленги Бхенгу-Моцири.
«Дисциплинарный комитет АНК отклонил апелляцию 82-летнего Зумы на решение о его исключении из партийных рядов, — заявила она в эфире местной радиостанции SABC. — Устав АНК не предусматривает больше никаких возможностей для Зумы оставаться в партии».
Бхенгу-Моцири обвинила Зуму в том, что он подрывал в последние годы единство АНК. «Отныне Зума является частью партийной истории, а не будущего АНК», — сказала она.
По предложению дисциплинарного комитета АНК Зума в июле был исключен из партийных рядов за грубое нарушение устава, что выразилось в создании им оппозиционной партии «Умконто ве сизве» (МК). Однако у Зумы оставалась возможность подать апелляцию. Сейчас она отклонена. Дисциплинарный комитет не раскрыл причины своего нынешнего решения.
В мае 2009 года Зума был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года его переизбрали на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением очередных обвинений в коррупции. Его на посту главы государства и лидера АНК сменил Сирил Рамапоса.
В конце 2023 года Зума создал партию МК, которая участвовала в состоявшихся в ЮАР в мае парламентских выборах. По их итогам МК стала третьей по влиянию партией ЮАР. Она отказалась войти в правительство национального единства и получила в парламенте статус официальной оппозиции. Сейчас Зума является фигурантом судебного процесса по делу о коррупции. Ему грозит длительный тюремный срок.