Меркель пожаловалась на Зеленского

Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2—4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран — в частности, Германии и Франции — НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым, фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.