Олбани
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркель пожаловалась на Зеленского

Spiegel: Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью журналу Spiegel, что Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

В ходе интервью Меркель спросили, нет ли у нее ощущения, что из неё сделали козла отпущения в связи с началом вооружённого конфликта на Украине.

«Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала Меркель. Она добавила, что «Владимир Зеленский позвал меня и бывшего президента Франции (Николя — ред.) Саркози приехать в Бучу» в 2022 году, «явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела» к событиям в Буче.

«На мой взгляд, необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем. В то же время, подобно концепции двойного решения НАТО, мы также усилили принцип сдерживания», — добавила Меркель.

Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2—4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран — в частности, Германии и Франции — НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым, фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.