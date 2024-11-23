Меркель пожаловалась на Зеленского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью журналу Spiegel, что Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.
В ходе интервью Меркель спросили, нет ли у нее ощущения, что из неё сделали козла отпущения в связи с началом вооружённого конфликта на Украине.
«Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала Меркель. Она добавила, что «Владимир Зеленский позвал меня и бывшего президента Франции (Николя — ред.) Саркози приехать в Бучу» в 2022 году, «явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела» к событиям в Буче.
«На мой взгляд, необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем. В то же время, подобно концепции двойного решения НАТО, мы также усилили принцип сдерживания», — добавила Меркель.
Саммит НАТО в Бухаресте проходил