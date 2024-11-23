Экс-президент Молдавии назвал изменения в Конституцию преступлением

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
«После такого результата на плебисците, “натянутого” при помощи фальсификаций и легализованного захваченным и продажным Конституционным судом с грубейшими нарушениями закона, вводить в действие новый текст Конституции — это даже не мошенничество, а куда более тяжкое уголовное преступление. Измена Родине, разве не так…? Любое изнасилование — это преступление. А изнасилование Конституции — преступление против государства и всего народа», — говорится в заявлении Воронина, опубликованном на сайте компартии.
По его мнению, референдум завершился разгромным для правящей партии «Действие и солидарность» результатами. «Внутри страны большинство населения проголосовало “против”. Даже с учетом грубейших фальсификаций голосов диаспоры разница между проголосовавшими “за” и “против” составила неосязаемые 0,7 процента. Ни малейшего морально-политического права узаконивать такие результаты и уж тем более, опираясь на них, менять Конституцию, у режима не было», — подчеркнул Воронин.
По словам политика, то, что референдум был назначен в один день с президентскими выборами, противоречит выборному законодательству Молдавии, а также рекомендациям Венецианской Комиссии Совета Европы и ОБСЕ.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.