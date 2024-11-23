Экс-президент Молдавии назвал изменения в Конституцию преступлением

«После такого результата на плебисците, “натянутого” при помощи фальсификаций и легализованного захваченным и продажным Конституционным судом с грубейшими нарушениями закона, вводить в действие новый текст Конституции — это даже не мошенничество, а куда более тяжкое уголовное преступление. Измена Родине, разве не так…? Любое изнасилование — это преступление. А изнасилование Конституции — преступление против государства и всего народа», — говорится в заявлении Воронина, опубликованном на сайте компартии.