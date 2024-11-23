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В Сочи назначили нового руководителя следственного отдела СКР

Руководителем следственного отдела по Сочи стал Сергей Чудаков.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Сочи представили нового руководителя следственного отдела СКР. Заместителем руководителя следственного управления по региону назначен Сергей Чудаков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сергей Чудаков начал профессиональную деятельность в органах прокуратуры РФ в должности следователя. После образования органов СК России продолжил трудиться в ведомстве на руководящих должностях. Сергей Чудаков в том числе работал в центральном аппарате СК России.

Последние 1,5 года он занимал должность замруководителя следственного управления СК России по Владимирской области. Сергей Чудаков курировал работу отделов по расследованию особо важных дел следственного управления.

СК