В Сочи назначили нового руководителя следственного отдела СКР

В Сочи представили нового руководителя следственного отдела СКР. Заместителем руководителя следственного управления по региону назначен Сергей Чудаков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сергей Чудаков начал профессиональную деятельность в органах прокуратуры РФ в должности следователя. После образования органов СК России продолжил трудиться в ведомстве на руководящих должностях. Сергей Чудаков в том числе работал в центральном аппарате СК России.
Последние 1,5 года он занимал должность замруководителя следственного управления СК России по Владимирской области. Сергей Чудаков курировал работу отделов по расследованию особо важных дел следственного управления.