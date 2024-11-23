Умер бывший офицер США Скотт Беннетт, просивший у Путина гражданство России

Экс-офицер США Скотт Беннет, ранее выполнявший секретные поручения ЦРУ и Госдепа, а позже работавший на телеканал RT и попросивший убежище в России, умер в возрасте 46 лет. По информации источника РЕН ТВ, причиной смерти стало заболевание печени. Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что рака у бывшего военного «никогда не было», а сам он ранее предупредил друзей, что с ним может что-то случиться и отмечал, «что не склонен к самоубийству».