Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ключевую роль Британии в антироссийской гибридной войне, назвав «скукоженную британскую империю» сосредоточением «русофобской гнили», и подчеркнула, что невидение этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы.
В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Как отметила Захарова, Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Британии в вопросе помощи Украине против России и добавил, что США привержены поддержке Лондона в этой связи.
«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны… Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого “не замечает”, есть вопросы», — подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.