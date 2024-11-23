Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны… Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого “не замечает”, есть вопросы», — подчеркнула Захарова.