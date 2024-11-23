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В Казахстане изменят некоторые приказы Минобороны

В Казахстане внесут изменения в инструкцию и некоторые приказы министра обороны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны.

Источник: Tengrinews

По данным ведомства, в ходе правового мониторинга приказов министра обороны, регламентирующих вопросы прохождения воинской службы, были установлены нормы, не применяющиеся на практике.

В частности, речь идет о норме, предусматривающей необходимость прохождения базовых курсов в военных учебных заведениях для переаттестации сотрудников правоохранительных и специальных органов, переводящихся в Вооруженные силы.

«Ввиду незначительного количества таких случаев, неопределенности сроков перемещений и востребованности специалистов определенного профиля предлагается проводить переаттестацию без прохождения курсов. В этой связи в проекте приказа не действующая на практике норма подлежит исключению».

говорится в сообщении Минобороны.