В Казахстане изменят некоторые приказы Минобороны

По данным ведомства, в ходе правового мониторинга приказов министра обороны, регламентирующих вопросы прохождения воинской службы, были установлены нормы, не применяющиеся на практике.
В частности, речь идет о норме, предусматривающей необходимость прохождения базовых курсов в военных учебных заведениях для переаттестации сотрудников правоохранительных и специальных органов, переводящихся в Вооруженные силы.
«Ввиду незначительного количества таких случаев, неопределенности сроков перемещений и востребованности специалистов определенного профиля предлагается проводить переаттестацию без прохождения курсов. В этой связи в проекте приказа не действующая на практике норма подлежит исключению».