Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

«Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех… Сирена звучит — идем в укрытие. Когда нет сирены — работаем и служим. В войне по-другому не бывает», — сказал президент.