Генерала Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг»

Официально ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении российское Минобороны не сообщало. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.