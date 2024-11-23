Генерала Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг»

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности, сообщил РБК источник, знакомый с кадровыми перестановками.
Кадровое решение подтвердил источник РБК в Минобороны, сообщив, что это плановая ротация. «Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая и миротворческие», — отметил он.
Ранее об отставке генерала сообщили военкор Юрий Котёнок и телеграм-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь».
Официально ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении российское Минобороны не сообщало. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.
РБК направил запрос в Минобороны.
Анашкин родился в декабре 1968 года в городе Куйбышев (Самара). С 1986 года учился в Куйбышевском авиационном институте имени С. П. Королева (сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева).
В июне 1987 года был призван на срочную службу в ряды Советской армии, служил в разведывательном мотострелковом батальоне Группы советских войск в Германии. С декабря 1999 года по август 2000 года Анашкин находился в командировке в Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине.
В составе сводных подразделений участвовал в Первой и Второй чеченских войнах.
С августа 2014 года — заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С июля 2017 года — заместитель командующего 8-й гвардейской армией Южного военного округа. С сентября 2021 года по январь 2022 года являлся командующим воинским формированием ВС России в Нагорном Карабахе. С 2023 года — командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа.